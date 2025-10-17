17 октября 2025

Цвета флага РФ напротив Зеленского и туннель до России: главное с пресс-конференции Трампа и Зеленского

Зеленский предложил Трампу дроны за крылатые ракеты
Переговоры Трампа и Зеленского: ракеты под вопросом
Переговоры Трампа и Зеленского: ракеты под вопросом
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал «интересной» идею построить туннель Россия — Аляска. Он также выразил сомнения в целесообразности срочных поставок крылатых ракет «Томагавк» Киеву, а напротив самого Зеленского глава Пентагона Пит Хегсет был замечен в галстуке цветов российского триколора. Это следует из итогов переговоров. 

«США самим нужны эти ракеты. Удары по территории России приведут к эскалации. Надеемся закончить этот конфликт до передачи „Томагавков“, — озвучил Трамп свою позицию по итогам встречи.

Также в ходе переговоров Трамп подтвердил подготовку к двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Венгрии, отметив, что российский лидер ему нравится. При этом Зеленский, по словам Трампа, «будет на связи». Украинский президент, в свою очередь, предложил обмен дронов на ракеты, на что Трамп выразил заинтересованность.

Отвечая на вопрос о будущих границах Украины, американский лидер заявил, что никогда нельзя знать, что будет. Также Трамп отдельно прокомментировал стильный внешний вид Зеленского.

