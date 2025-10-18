В США выяснили коварный план МВФ по обвалу украинской гривны

От Украины требуют снизить курс гривны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный валютный фонд требует от Украины снизить курс гривны, чтобы улучшить финансовое положение Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной конфликтом страны. Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов», — передает агентство.

По данным Bloomberg, МВФ считает, что девальвация поможет улучшить финансовое положение Украины за счет увеличения бюджетных доходов, выраженных в национальной валюте. Однако в Национальном банке страны выступают против, указывая, что выгода от такого шага будет ограниченной, поскольку бюджет во многом зависит от международной помощи, а ослабление гривны может вызвать рост инфляции.

