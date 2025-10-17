Трамп закончил пресс-конференцию с Зеленским матерной фразой

Президент США Дональд Трамп завершил совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским нецензурной репликой. Она прозвучала во время общения главы Белого дома с журналистами в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем», — ответил Трамп на вопрос одного из журналистов в конце пресс-конференции, использовав при этом нецензурное выражение по-английски.
Инцидент произошел 17 октября в Вашингтоне. Журналист спросил Трампа, как он относится к заявлению Мадуро о готовности предложить США все ресурсы Венесуэлы для урегулирования международных конфликтов. Трамп подтвердил, что Мадуро действительно сделал такое предложение, однако объяснил это опасением перед Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось о завершении переговоров Трампа и Зеленского. Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, умудрившись опоздать. Открытая встреча длилась около 40 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.