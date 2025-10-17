Белый дом ответил шуткой про мать на вопрос журналиста о встреча Трампа и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на вопрос журналиста о выборе Будапешта местом возможной встречи президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пошутила про его мать. Словесная перепалка произошла во время брифинга в Вашингтоне.
«Кто выбрал Будапешт местом встречи Путина и Трампа?» — задал вопрос журналист. В ответ на это Левитт ответила: «Твоя мама». Трансляцию вел Белый дом.
По данным СМИ, причиной напряженной реакции пресс-секретаря стала серия публикаций журналиста, в которых критиковалась политика действующей администрации по внешним связям. Представительница Белого дома обвинила журналиста в том, что его никто не воспринимает всерьез.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уже выступала с опровержениями сообщений СМИ о якобы призывах Дональда Трампа к ударам по Москве и Санкт-Петербургу. Тогда официальные лица США и президент Украины Владимир Зеленский назвали эти сведения недостоверными. Ситуация вокруг возможной встречи Путина и Трампа в Будапеште остается предметом пристального внимания журналистов.
