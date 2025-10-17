Reuters узнало о целой презентации Киева для Трампа о Tomahawk

Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским подготовила для президента США Дональда Трампа специальную презентацию о потенциальном использовании ракет Tomahawk украинскими военными. Об этом сообщил репортер агентства Reuters Грэм Слэттери.
«Украинская делегация приготовила презентацию для Трампа о том, как она использовала бы Tomahawk, если бы они были предоставлены, и об эффекте, который бы они оказали на военные действия», — написал журналист на своей странице в соцсети X (Twitter) со ссылкой на источник.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о возможности получения Украиной ракет Tomahawk после встречи с Дональдом Трампом и отметил, что до этого ВСУ использовали только собственное дальнобойное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что передача таких ракет приведет к росту напряженности и вынудит Россию принять ответные меры.
