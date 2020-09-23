23 сентября 2020
22 сентября 2020

Избранные депутаты пермского парламента впервые вышли на работу. И определились, чем займутся

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Пленарное заседание законодательного собрания. Пермь, мониторы, заседание, снимает на телефон
Депутаты приступили к работе в парламенте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вновь избранные депутаты законодательного собрания Пермского края сегодня приступили к работе. На очередном заседании краевого парламента Вячеслав Григорьев (округ №2), Антон Удальев (округ №17) и Павел Кузьмин (округ №13) были представлены коллегам. Ранее все трое выиграли выборы в указанных округах.

Еще один депутат — Елена Захарова (от фракции КПРФ) — получила мандат своего коллеги Ильи Кузьмина (ранее был осужден). Сегодня же краевым парламентом приняты постановления об участии новых депутатов во фракциях и комитетах законодательного собрания.

Григорьев вошел в состав комитета по госполитике и местному самоуправлению, Удальев — комитета по развитию инфраструктуры, а Кузьмин и Захарова — комитета по соцполитике. Также были приняты изменения в составы фракций. Григорьев, Удальев и Кузьмин вошли в состав фракции «Единая Россия», а Захарова — КПРФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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