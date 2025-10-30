Экс-депутат пермского заксобрания Окунев хочет выйти под залог в 2 млн рублей

В своей речи он заявил о несогласии с предъявленными обвинениями Фото: Анна Ташлыкова URA.RU

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев выступил в суде 30 октября 2025 года. В своей речи он заявил о несогласии с предъявленными обвинениями. Адвокат Окунева также считает возможным назначить ему более мягкую меру пресечения по сравнению с той, о которой ходатайствует следствие.

«Не считаю себя виновным по тому преступлению, которое мне инкриминируется. Я не террорист и не экстремист. Я никогда не желал кому-либо беды. Я не занимаюсь преступной деятельностью и не планирую ей заниматься», — цитирует слова Окунева журналист URA.RU из зала суда.

Он также заявил, что считает излишними требования следствия. И уверяет, что никогда не скрывался и все его все поездки за границу носили исключительно туристический характер.

Продолжение после рекламы

Ранее корреспондент URA.RU из зала суда уточнял позицию следствия. Оно считает, что Окунева необходимо отправить в СИЗО на один месяц и 29 суток — до 28 декабря. По мнению следствия, экс-депутат может скрыться поскольку имеет загранпаспорт. Кроме того, может продолжить противоправную деятельность — вести соцсети. Защита Окунева же просит о мере пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн рублей.