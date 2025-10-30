В новогодние каникулы из Перми запустят туристический поезд в Киров

Тематический туристический поезд в Киров из Перми отправится в ночь на 9 января. Уже утром 10 января он вернется из поездки. За это время пассажиры смогут побывать в нескольких туристических локациях Кирова. Выбрать можно одну из нескольких программ, которые предполагают посещение различных музеев, экскурсии и интерактивные программы.