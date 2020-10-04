Болезнь Навального помогла ему избежать уголовного преследования

Навального вызвали в суд по делу об оскорблении чести и достоинства ветерана ВОВ, заявил Карнаухов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный мог попытаться вывести себя из-под уголовного преследования. Об этом на YouTube-канале «Соловьев Live» рассказал доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Он напомнил, что ранее Навального вызвали в суд по делу об оскорблении чести и достоинства ветерана ВОВ, о котором блогер нелицеприятно высказался на свою многомиллионную аудиторию.

Кроме того Карнаухов выразил мнение, что спецслужбы Запада могут быть причастны к отравлению Навального. Дело в том, что во время инцидента с Навальным, как объяснил эксперт, ряд лиц действовали с определенной точностью, которую демонстрируют спецагенты Запада, когда устраняют людей. Также доцент рассказал, что беседовал со свидетелем, находившегося на борту самолета рейса Томск — Москва. Карнаухов пояснил, что с разницей в пять минут в диспетчерскую службу поступили два сообщения о минировании, а ранее пилоты запросили экстренную посадку.

«Это непросто даже для технически подкованного специалиста, который находится на территории России», — цитирует доцента ФАН.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Лайнер экстренно сел в Омске. Блогера доставили в больницу без сознания. Германия заявила, что блогера отравили веществом из группы «Новичок». Западные страны хотят ввести санкции против РФ. При этом российские врачи не согласны с тем, что блогера отравили. Они утверждают, что в его организме обнаружен не яд, а алкоголь и кофеин. Западная сторона конфликта отказывается предоставлять доказательства отравления.