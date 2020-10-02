В Минздраве РФ предложили подать в суд на Навального

Алексей Навальный обвинил омских врачей в неоказании медицинской помощи должным образом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный не просто раскритиковал омских врачей — он фактически обвинил их в преступлении и косвенном участии в убийстве. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава РФ Сергей Бойцов. По его мнению, врачам омской больницы следует подать в суд на блогера.

«В случае с Алексеем Навальным речь идет не просто о какой-то неблагодарности, которую можно было бы простить, как отсутствие внутренней культуры человека. Ситуация выглядит совсем по-другому: речь идет, в общем-то, об обвинении в преступлении — косвенном участии в убийстве, обвинении в неоказании медицинской помощи должным образом», — объяснил Бойцов. При этом врач отметил, что вся необходимая помощь и спасающие жизнь мероприятия в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 для Навального были проведены — иначе бы блогер просто не выжил.

«С моей точки зрения, поскольку речь идет о таком тяжелом обвинении, есть все основания подать в суд на Навального — если, конечно, главврач омской больницы Александр Мураховский сочтет это необходимым. Но надо иметь в виду, что обвиняется не только главврач, но также и коллектив врачей-реаниматологов, и средний медицинский персонал», — считает Бойцов. Однако вместе с тем врач предположил, что Навальный может находиться под каким-то влиянием. «Не думаю, что он, с учетом того, что его удалось спасти, действительно искренне говорит такие вещи. В любом случае, он это сделал — и отвечать за все ему», — заключил собеседник агентства.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили. Спустя несколько дней после выздоровления Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором обвинил власти России и медиков в своем якобы отравлении.