Мэрия Кургана оставила без отопления жителей крупнейшего района

Подрядчик мэрии Кургана не успел закончить в срок все работы. Из-за этого люди сидят без отопления (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотни жителей района Заозерный не получили отопление из-за проекта мэрии по строительству дороги на улице Мальцева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, без тепла и горячей воды остались 9 многоэтажных жилых домов и одна поликлиника. Эту информацию URA.RU подтвердили в ПАО «Курганская генерирующая компания» («КГК», единая теплоснабжающая организация Кургана). «В связи с перекладкой участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева и Фарафонова, в рамках проекта по строительству улицы Мальцева, в настоящее время отсутствует возможность подачи теплоносителя в теплопункт № 122, от которого получают ресурс часть домов в Заозерном. Работы выполняются ООО „Курганпласт“. ПАО „КГК“ не является заказчиком, в связи с этим информацией непосредственно о ходе строительных работ и сроках окончания мы, к сожалению, не обладаем», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

По номерам, указанным на сайте ООО «Курганпласт», никто не ответил. Дозвониться до мэра Кургана Андрея Потапова не удалось, в адрес мэрии направлен запрос. О возможности срыва отопительного сезона в Заозерном было известно еще в августе. URA.RU сообщало, что в проекте строительства дороги не было учтено месторасположение сетей, отсутствовала техническая экспертиза и расчеты. «КГК» еще тогда предупреждала, что сети готовы к отопительному сезону, но любые технологические работы могут сорвать подачу тепла. В мэрии утверждали, что успеют закончить стройку, но к началу отопительного сезона этого так и не произошло. Добавим, к середине недели в Курганской области ожидается температура воздуха ниже нуля и первые снегопады.