Из-за строительства дороги под угрозой срыва оказался отопительный сезон в районе Заозерный в Кургане. Проект реализует мэрия города. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет о строительстве дороги по улице Мальцева. По версии собеседника, к началу августа подрядчик должен был уложить асфальт в черновом варианте и заменить сети теплоснабжения, которые находились на этом участке, присоединить их к старым коммуникациям. Однако в проекте была допущена ошибка. Но ни подрядчик, ни заказчик не учли, где именно расположены сети.
Информацию подтвердили в «Курганской генерирующей компании». «При снятии старого дорожного полотна по ул. Мальцева в районе пересечения с пр. Голикова оказалось, что отметки существующей магистральной тепловой сети выше, чем предусмотрено проектом. Управление капительного строительства направило в КГК новый проект реконструкции участка тепловой сети, который предусматривает установку дополнительных неподвижных опор», — рассказали в компании.
Но в новом проекте отсутствует техническая экспертиза, не произведены расчеты. Но самое главное — этот участок магистральных теплосетей уже подготовлен к отопительному сезону, до которого осталось около месяца. «Любые технологические работы на сетях сейчас могут поставить под угрозу подачу теплоносителя жителям района Заозерный», — говорят в КГК.
В пресс-службе мэрии не ответили на звонок журналиста, в администрацию направлены вопросы по теме.
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