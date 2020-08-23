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Отопительный сезон в крупнейшем районе Кургана под угрозой срыва. Причина — проект мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане возникли проблемы с ремонтом улицы Мальцева (архивный снимок) Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за строительства дороги под угрозой срыва оказался отопительный сезон в районе Заозерный в Кургане. Проект реализует мэрия города. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о строительстве дороги по улице Мальцева. По версии собеседника, к началу августа подрядчик должен был уложить асфальт в черновом варианте и заменить сети теплоснабжения, которые находились на этом участке, присоединить их к старым коммуникациям. Однако в проекте была допущена ошибка. Но ни подрядчик, ни заказчик не учли, где именно расположены сети.

Информацию подтвердили в «Курганской генерирующей компании». «При снятии старого дорожного полотна по ул. Мальцева в районе пересечения с пр. Голикова оказалось, что отметки существующей магистральной тепловой сети выше, чем предусмотрено проектом. Управление капительного строительства направило в КГК новый проект реконструкции участка тепловой сети, который предусматривает установку дополнительных неподвижных опор», — рассказали в компании.

Но в новом проекте отсутствует техническая экспертиза, не произведены расчеты. Но самое главное — этот участок магистральных теплосетей уже подготовлен к отопительному сезону, до которого осталось около месяца. «Любые технологические работы на сетях сейчас могут поставить под угрозу подачу теплоносителя жителям района Заозерный», — говорят в КГК.

В пресс-службе мэрии не ответили на звонок журналиста, в администрацию направлены вопросы по теме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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