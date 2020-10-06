Трамп рассекретил свои «отношения» с Россией

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить документы о его предполагаемом сговоре со спецслужбами России. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
«Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом, связанным с Россией», — написал он. Так президент США ответил на заявления о том, что сговор Трампа с Россией станет очевидным, когда все документы, связанные с этим делом, рассекретят.
Также Трамп распорядился придать огласке все материалы, связанные со скандалом вокруг электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Президент напомнил, что в его «отношениях» с Россией нет ничего секретного. По его словам, вся информация давно рассекречена.
Ранее конкурент Трампа на выборах президента США Джо Байден высказывал мнение, что действующий президент страны замешан в сговоре со спецслужбами России, передает RT. По словам политика, Трамп предал американский народ.
I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
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