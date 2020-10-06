06 октября 2020

Трамп рассекретил свои «отношения» с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, трамп дональд
Трамп напомнил, что в его «отношениях» с Россией нет ничего секретного Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить документы о его предполагаемом сговоре со спецслужбами России. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом, связанным с Россией», — написал он. Так президент США ответил на заявления о том, что сговор Трампа с Россией станет очевидным, когда все документы, связанные с этим делом, рассекретят.

Также Трамп распорядился придать огласке все материалы, связанные со скандалом вокруг электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Президент напомнил, что в его «отношениях» с Россией нет ничего секретного. По его словам, вся информация давно рассекречена.

Ранее конкурент Трампа на выборах президента США Джо Байден высказывал мнение, что действующий президент страны замешан в сговоре со спецслужбами России, передает RT. По словам политика, Трамп предал американский народ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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