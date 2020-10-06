Пенсионер из мести поджег курганца

Пенсионер из Сафакулевского района облил мужчину бензином и поджег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Сафакулевского района (Курганская область) поджег односельчанина за то, что тот рассказал полиции, как первый пьяным ездил на тракторе. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

27 марта 65-летний мужчина управлял трактором в состоянии опьянения. Об этом полиции рассказал местный житель. Пьяный пенсионер захотел отомстить и кинул в окно квартиры односельчанина подожженную бутылку с бензином. «Когда потерпевший выбежал в ограду, осужденный облил его бензином и при помощи спичек поджег. В результате чего, потерпевшему был причинены термические ожоги тела», — рассказали в пресс-службе.

Годом раннее тот же мужчина совершил другое преступление в состоянии алкогольного опьянения. Он избил поленом другого потерпевшего и угрожал ему убийством.

Пенсионера признали виновным в умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью, угрозе убийством, нарушении правил дорожного движения, покушении на умышленные уничтожение имущества. Мужчину осудили на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Также ему запретили управлять транспортными средствами на два с половиной года.