Российская вакцина от коронавируса может оказаться в распоряжении Украины под видом европейской продукции. Таким мнением поделился украинский журналист Анатолий Шарий.
«Вакцина едет туда (на территорию Евросоюза), там она просто переливается. И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина», — приводит слова Шария, высказанные в эфире телеканала «112 Украина», РИА «Новости.
Шарий подчеркнул, что при этом цена на российский препарат будет значительно завышаться. Москва может поставлять вакцину напрямую, однако Украина отказывается от такой возможности, предпочитая зарабатывать на ее закупках миллиарды, добавил он.
Журналист Анатолий Шарий является одним из самых популярных политических блогеров на постсоветском пространстве. На youtube-канал Шария подписано 2,39 миллионов пользователей. Журналист известен своей пророссийской позицией и критикой Евромайдана и последующих событий на Украине.
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