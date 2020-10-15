Эпатажная российская группа выпустила клип о ритуальных услугах

Главными героями клипа стали гробовщик и клоун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская музыкальная группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) выпустила клип на песню «Прах» про похороны клоуна. Видео появилось на официальном канале СБПЧ на YouTube.

«Нам хотелось пристально, без страха и заискиваний посмотреть смерти в глаза», — рассказал член группы Кирилл Иванов в интервью изданию «Медуза». Главными героями ролика стали гробовщик и клоун, последний из которых умирает на глазах у детей.

За основу сюжета взят случай смерти актера, игравшего Деда Мороза на детском утреннике. В клипе образ сказочного персонажа заменен на клоуна. Пользователи в Instagram высоко оценили творчество музыкантов, назвав ролик одним из лучших клипов группы.

СБПЧ основана в 2007 году и с тех пор выпустила 12 альбомов. Группа определяет жанр своих песен как инди-рок и абстрактный хип-хоп. Ранее представители СБПЧ поддержали народ Белоруссии, высказав мнение, что в республике должны пройти новые выборы, передает телеканал 360.