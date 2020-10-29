29 октября 2020

Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
В РФ готовят послабления для малого и среднего бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России еще на три месяца продлят отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса из ряда сфер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

Как отметил российский лидер, не все компании пострадавших отраслей — в частности, общепита — имели возможность восстановить свое прежнее положение. «Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную строчку по налогам и страховым взносам еще на три месяца», — сказал Путин.

Также Путин заявил о принятом решении продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. По его словам, таким образом будет снижена административная и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний. При этом Путин заявил, что отсрочка по кредитам бизнесу не нанесла вреда банковскому сектору РФ.

Ранее глава государства заявил, что в России не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса. По словам президента, ограничительные меры могли бы полностью остановить экономику и работу бизнеса.

Для компаний малого и среднего бизнеса, пострадавших во время пандемии, страховые взносы были снижены до 15%, напоминает «Утро.ру». А для компаний из пострадавших отраслей экономики были предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал, с возможностью ее продления до полугода, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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