Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

В России еще на три месяца продлят отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса из ряда сфер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».
Как отметил российский лидер, не все компании пострадавших отраслей — в частности, общепита — имели возможность восстановить свое прежнее положение. «Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную строчку по налогам и страховым взносам еще на три месяца», — сказал Путин.
Также Путин заявил о принятом решении продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. По его словам, таким образом будет снижена административная и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний. При этом Путин заявил, что отсрочка по кредитам бизнесу не нанесла вреда банковскому сектору РФ.
Ранее глава государства заявил, что в России не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса. По словам президента, ограничительные меры могли бы полностью остановить экономику и работу бизнеса.
Для компаний малого и среднего бизнеса, пострадавших во время пандемии, страховые взносы были снижены до 15%, напоминает «
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