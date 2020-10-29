Путин раскрыл планы по введению общенационального карантина в РФ

В России не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«Не планируем вводить тотальные ограничительные меры», — заявил Путин на форуме «Россия зовет», трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, такие меры могли бы полностью остановить экономику и работу бизнеса.
Президент отметил, что принятые российскими властями меры в связи с пандемией оказались эффективными и своевременными, передает агентство Nation News. Он подчеркнул, что временные ограничения помогли смягчить спад в экономике, но риски все еще сохраняются. За минувшие сутки число больных коронавирусом увеличилось на 17 717 человек. С начала пандемии вирус обнаружен уже у 1 581 693 россиян.
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