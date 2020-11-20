Торговая компания «ЕвразХолдинг» (подразделение «ЕВРАЗа») требует через арбитражный суд Москвы треть миллиарда рублей с Трубной металлургической компании (ТМК, председатель совета директоров — миллиардер Дмитрий Пумпянский) по неустойке. Об этом сообщается в материалах дела.
Заявление с требованием взыскать с ТМК 314,4 млн рублей было подано 9 ноября. Подразделение «ЕВРАЗа» требовала за неустойку 314,4 млн рублей. 16 ноября во время заседания судья Юлия Моисеева оставила требования без движения из-за нарушений: «к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка». «Исковое заявление ООО «ТК «ЕвразХолдинг» по делу от 9 ноября 2020 года оставить без движения до 16 декабря 2020 года», — говорится в определении суда.
В пресс-службе ТМК URA.RU сообщили, что данный иск относится к текущей хозяйственной деятельности двух компаний. «В настоящее время ведутся консультации по урегулированию спора», — уточнили там. В «ЕвразХолдинге» уточнили, что не комментируют коммерческие споры.
«ЕвразХолдинг» является подразделением горно-металлургической компании «ЕВРАЗ». Компания входит в двадцатку лидеров мировой сталелитейной отрасли и является крупнейшим российским поставщиком сортового металлопроката. ТМК является одним из крупнейших российских поставщиков труб. Компания поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов.
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