04 декабря 2020
03 декабря 2020

Губернатор Шумков сообщил, когда избавился от плохих советников

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернские чтения. Курган, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков рассказал, что попрощался с советниками, дававшими не совсем трезвые советы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал, что плохих советников уволил два года назад. Об этом он рассказал в своем instagram-аккаунте.

«Всех советников губернатора, что сидели на зарплату и давали не совсем трезвые советы, я отпустил на волю два года назад», — сообщил Шумков. Так он ответил пользователю, который предложил помочь ему с математикой.

Ранее губернатор писал, что у него «тройбан» по алгебре. Он в шутку объяснил, что из-за этого у него появляются рабочие выходные.

К концу 2019 года состав регионального правительства кардинально менялся минимум три раза. Один из собеседников URA.RU сообщал, что это связано с авторитарным стилем руководства губернатора.

instagram-аккаунт Вадима Шумкова

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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