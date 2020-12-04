Губернатор Шумков сообщил, когда избавился от плохих советников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал, что плохих советников уволил два года назад. Об этом он рассказал в своем instagram-аккаунте.
«Всех советников губернатора, что сидели на зарплату и давали не совсем трезвые советы, я отпустил на волю два года назад», — сообщил Шумков. Так он ответил пользователю, который предложил помочь ему с математикой.
Ранее губернатор писал, что у него «тройбан» по алгебре. Он в шутку объяснил, что из-за этого у него появляются рабочие выходные.
К концу 2019 года состав регионального правительства кардинально менялся минимум три раза. Один из собеседников URA.RU сообщал, что это связано с авторитарным стилем руководства губернатора.
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