Женские консультации обвинили в поспешных абортах

В женских консультациях регионов России при проверке нашли ряд нарушений, среди которых — оперативное направление женщин на аборт. Об этом сообщила зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«Проверки выявили ряд нарушений — это и быстрая маршрутизация на аборт, и отсутствие психологов, и платные услуги (что противоречит законодательству) и срыв наклеек», — рассказала Москвитина в разговоре с ТАСС. Она отметила, что общественные контролеры проверяют женские консультации на соответствие стандартам оказания медицинской помощи беременным и профессиональным нормам персонала.
С февраля представители Общественной палаты посетили учреждения в девяти регионах, включая Томскую, Курганскую, Тюменскую, Воронежскую, Тамбовскую, Свердловскую, Калужскую, Тульскую области и Республику Алтай. При соответствии всем требованиям учреждение получает синюю наклейку «Здесь заботятся о беременных», при выявлении нарушений — розовую наклейку «Здесь работают над улучшениями», которую заменяют после устранения недостатков.
Ранее нарушения были выявлены в Курганской области, где общественные проверки отметили нехватку кадров, отсутствие просветительских материалов и упрощенную маршрутизацию женщин на аборт без предоставления психологической поддержки. Несмотря на снижение числа абортов в регионе за последние 18 лет, вопросы соблюдения стандартов медицинской помощи и профилактики абортов остаются актуальными.
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