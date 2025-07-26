Памятник Ленину может упасть
На улице Бурова-Петрова в Кургане разрушается памятник советскому политику Владимиру Ленину. Он может упасть с постамента. Об этом рассказали горожане.
«Памятник Ленину на улице Бурова-Петрова, 118 находится в плачевном состоянии. Постамент разрушается, того и гляди упадет, а рядом много машин паркуется», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».
В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане убрали разрушающийся памятник Ленину с улицы Карбышева. Его затем передали представителям городского отделения КПРФ.
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