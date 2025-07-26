26 июля 2025
25 июля 2025

В Кургане разрушается памятник Ленину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Ленину может упасть
Памятник Ленину может упасть Фото:

На улице Бурова-Петрова в Кургане разрушается памятник советскому политику Владимиру Ленину. Он может упасть с постамента. Об этом рассказали горожане.

«Памятник Ленину на улице Бурова-Петрова, 118 находится в плачевном состоянии. Постамент разрушается, того и гляди упадет, а рядом много машин паркуется», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».

В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане убрали разрушающийся памятник Ленину с улицы Карбышева. Его затем передали представителям городского отделения КПРФ. 

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На улице Бурова-Петрова в Кургане разрушается памятник советскому политику Владимиру Ленину. Он может упасть с постамента. Об этом рассказали горожане. «Памятник Ленину на улице Бурова-Петрова, 118 находится в плачевном состоянии. Постамент разрушается, того и гляди упадет, а рядом много машин паркуется», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Кургане убрали разрушающийся памятник Ленину с улицы Карбышева. Его затем передали представителям городского отделения КПРФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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