Заявление главного редактора URA.RU на дезинформацию о коллеге

Ряд крупных СМИ опубликовал со ссылкой на правоохранительные органы дезинформацию о том, что региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев скрывался от следствия, меняя адреса и телефоны. Эти сведения не соответствуют действительности, сообщила главный редактор агентства Диана Козлова. Редакция воспринимает эти действия как попытку следствия манипулировать общественным мнением для достижения своих целей. При этом редакция также фиксирует попытку подменить понятия, когда те же самые источники опровергали фактическое задержание Сергеева.
Сегодня во время допроса редактора региональных редакций URA.RU Игоря Сергеева источники в правоохранительных органах дезинформировали журналистов. Сначала утверждалось, что наш коллега не был задержан, а затем его анонимно обвинили в попытках скрыться от следствия. «Эти сведения не соответствуют действительности, — заявила главный редактор URA.RU Диана Козлова. — Агентство воспринимает эти действия как попытку манипулировать общественным мнением».
Утром 23 июля Сергеев, находящийся в отпуске, был задержан и доставлен в региональное управление Следственного комитета. После этого о его местонахождении не было известно ни редакции, ни его адвокатам — то есть он был фактически задержан. Единственное, о чем Сергеев успел сообщить — это то, что его везут на допрос.
Источники в правоохранительных органах позднее прокомментировали факт задержания. «Следственное действие с его участием завершено. <...> Сергеев менял адреса и номера телефонов», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой них. «Необходимость доставления Сергеева в следственное управление в сопровождении правоохранителей для допроса была связана с его попытками скрыться от следствия — он менял адреса проживания и номера телефонов», — писало со ссылкой на те же источники ТАСС.
Агентство серьезно относится к подобным заявлениям — особенно потому, что никогда не отказывалось от сотрудничества с представителями СК. Сотрудники, находящиеся в статусе свидетелей по делу, неоднократно посещали допросы. По требованию следователей были предоставлены все необходимые документы и даже дополнительные — сверх запрошенных. Всего порядка трех килограмм. При этом URA.RU сталкивается с давлением: угрозами со стороны следователя в адрес Аллаярова и применением силы к свидетелям по делу.
Перед допросом с Игорем пообщался человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он требовал от него дать нужные показания, отказаться от защитников и пойти на сделку со следствием. Ранее «сотрудники ФСБ» неоднократно навещали Аллаярова, который находится в СИЗО, причем один раз — вместе со следователем, ведущей дело. В отсутствие адвокатов ему было предложено отказаться от своих адвокатов, согласиться на сделку со следствием.
И Аллаяров, и Сергеев отказались от подобных «предложений». При этом в сторону Дениса звучали угрозы в виде 10 лет лишения свободы по статье о госизмене. Все это происходит на фоне отсутствия сведений, подтверждающих столь серьезное обвинение — в деле Аллаярова присутствовал лишь один эпизод, который к тому же не нашел никакого подтверждения, несмотря на масштабные обыски в редакции в Екатеринбурге и дома у сотрудников агентства. Отказ от адвокатов же нарушает право гражданина РФ на защиту, гарантированного Конституцией страны.
Это не первая попытка надавить на свидетелей по делу. Ранее утром 7 июля сотрудники Следственного комитета РФ по Свердловской области при поддержке силовых подразделений (всего 16 человек) прибыли к месту проживания руководителя IT-отдела URA.RU Дениса Мостокалова. Несмотря на то, что он также проходит свидетелем по делу и не оказывал сопротивления при обыске, к нему применили силу: скрутили и заковали в наручники. Ссадины и синяки, появившиеся в результате действий оперативных сотрудников, зафиксированы в ходе медицинского освидетельствования, которое проводилось 7 июля в Арамильской городской больнице. Во время обысков сила также применялась и к главному редактору URA.RU Диане Козловой.
Накануне анонимный канал ЕЖ LAB сообщал, что преследование Аллаярова якобы связано с публикацией видео атак украинских беспилотников в России. URA.RU считает, что вокруг его дела формируется поле фейков, задача которых — опорочить наше агентство.
Агентство и защитники Аллаярова обеспокоены тем, какими методами ведется следствие. Ранее было подано прошение об отводе следователя, ведущего дело. Также была направлена жалоба в областную прокуратуру.
Редакция URA.RU благодарит всех коллег, которые не дали скрыть факт задержания Сергеева, а также обмудсмена Татьяну Москалькову, взявшую дело на контроль, и все парламентские партии, выступившие в защиту прав Аллаярова.
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