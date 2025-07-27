Продолжи стихи Лермонтова: тест на знание творчества великого поэта

День памяти М.Ю. Лермонтова отмечается 27 июля 2025 года
Каждый год, 27 июля, Россия чтит память гениального поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, чья жизнь оборвалась слишком рано. Однако всего лишь за 26 лет земной жизни он успел создать произведения, которые по сей день заставляют их размышлять о вечных вопросах бытия, любви и чести. Творчество Лермонтова стало бесценным достоянием не только российской, но и мировой культуры. Тест URA.RU, который оценит твои знания о стихотворениях классика.
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