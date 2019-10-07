Губернатор Шумков в третий раз меняет правительство. Почему так часто?

Вадим Шумков (в центре) выбрал себе новых заместителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

В Курганской области в третий раз за год сменилось руководство региона. При этом часть приезжих чиновников, которые позиционировались как «свежая кровь», руководители, способные пересмотреть принципы управления территорией, приехавших с главой региона Вадимом Шумковым, покинула регион. Курганские элиты сообщают, что устали от кадровой чехарды, но уверены, что она не закончится.

Зауральский губернатор Вадим Шумков перед уходом в отпуск назначил новых заместителей, это стало необходимо из-за отъезда приглашенных чиновников — первого заместителя губернатора 37-летнего Андрея Саносяна (его должность упразднена) и 36-летнего Ивана Зонтикова. Оба входили в ближайший круг Шумкова.

Андрей Саносян планирует занять более перспективный пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Андрей Саносян возглавлял департамент промышленности, а также отвечал за привлечение инвестиций. Он был хорошо знаком главе Зауралья по прошлой работе в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, которую возглавлял Шумков до назначения врио губернатора. Однако до приезда в Курган Саносян успел поработать в правительстве Севастополя. По информации источников, Андрей Саносян займет более перспективный пост замгубернатора в Нижнем Новгороде.

О прошлом Ивана Зонтикова известно немного: он выходец из тюменского УФСБ. Официально его должность в курганском правительстве не имела какой-либо направленности. По данным источников из числа работников правительства, Зонтиков занимался вопросами взаимодействия с правоохранительными органами, внутренней политикой и взаимодействием со СМИ. Новое место работы Зонтикова неизвестно. По слухам, он сам выразил желание покинуть Зауралье, сочтя работу в регионе не достаточно интересной и высокооплачиваемой.

Шумков впервые собрал правительство в новом составе 4 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новой конфигурации правительства экономику и промышленность, которые раньше подчинялись Саносяну, курирует вице-губернатор 50-летний выходец из «Сибура» Владислав Кузнецов. Он приехал в Зауралье чуть позже других замов — назначен 9 января 2019 года. Должность Кузнецова подразумевает широкий круг обязанностей, однако вице-губернатор предпочитает держаться в тени. При оглашении новой структуры управления регионом у подчиненных Кузнецова возник вопрос, продолжит ли он курировать взаимодействие со СМИ (раньше вице-губернатор это делал с помощью Зонтикова). «У него слишком много полномочий, может физически не хватить времени», — высказал сомнение на правах анонимности один из сотрудников.

39-летний замгубернатора Анатолий Воробьев с 1 октября также получил новые полномочия — теперь он отвечает не только за строительство и ЖКХ, но и за тарифы. Напомним, до назначения на пост в Зауралье Воробьев был депутатом нижневартовской думы в ХМАО. Получившей повышение до статуса зама главы региона Оксане Куташи 37 лет. Ранее она работала помощником Шумкова в тюменском правительстве. Ожидается, что Куташи будет заниматься внутренней и кадровой политикой.

Количество замов у курганского губернатора сократилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый человек в курганском правительстве — бывший глава «курганской Рублевки» 33-летний Владимир Архипов. Руководил крупнейшим районом Зауралья Архипов с 17 января 2018 года, до этого работал в правительстве в должности замначальника управления по социальной политике. Архипов занял должность зама по агропромышленному комплексу. Также в его обязанности будет входить кураторство департамента природных ресурсов, которому в ближайшее время предстоит непростая задача — начать реализацию программы мусорной реформы.

Прошедшая волна перестановок — уже вторая с момента начала работы Шумкова. Сразу после своего назначения он постепенно избавился от окружения бывшего губернатора Алексея Кокорина. Так, в отставку ушли первый заместитель губернатора Виктор Сухнев (сейчас работает в родном Каргаполье в ООО «Уралхлебопродукт») и также имевший статус первого зама главы региона директор департамента АПК Сергей Пугин (работает замом про гражданской продукции на «Курганмашзаводе»). Должностей лишились также директор департамента строительства Роман Ванюков (находится в СИЗО по обвинению в получении взятки), начальник финуправления Елена Лукашук (понижена в должности), директор департамента природных ресурсов Эдуард Гусев (по слухам, занялся рыбным бизнесом с экс-губернатором Кокориным).

Ирина Бугаева проработала в Кургане всего два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора по соцполитике Александр Карпов, по неподтвержденным данным, после отставки занялся бизнесом в сфере медуслуг. Вместо него в Зауралье была приглашена 62-летняя Ирина Бугаева, которая ранее была заместителем главного федерального инспектора по Челябинской области. Однако чиновница проработала в Кургане лишь два месяца и покинула пост 22 января 2019 года. По слухам, Бугаева оценила сложность ситуации и решила добровольно уйти с должности. Замену ей нашли лишь к концу марта — замгубернатора по соцполитике была назначена Татьяна Менщикова. Ранее она занимала должность директора Куртамышского специального профессионального училища №1. После своего назначения Менщикова успела спровоцировать скандал, отчитав фельдшера после жалоб на низкую зарплату. Из-за этого ей прочили отставку вскоре после выборов, однако свой пост Менщикова сохранила.

«Не было приглашено ни одного нового лица, он [Шумков] взял тех, кто был под рукой», — прокомментировал кадровые изменения социолог Сергей Ширяев.

Он отметил, что найти специалиста уровня Саносяна «крайне сложно». «Тем более — под те условия, которые можно предложить в Курганской области.

Шумков, может, и рад бы усилиться, но в итоге произошло перераспределение функционала», — добавил социолог.

В Зауралье боятся, что Шумков «выдохнется» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политолог Александр Безделов считает перестановки в курганском правительстве закономерным этапом. «Это продолжение формирования итоговой команды губернатора», — высказал он свое мнение. Он предположил, что период формирования правительства в целом закончен. «После выборов стало понятно, кто что из себя представляет. Возможно, уход „варягов“ связан с тем, что они не проявили себя или они были назначены на переходный период», — отметил он.

«Любая перестановка правительства — это откладывание результата на три месяца. За этим последует ротация замов, люди будут вникать в документы. Результативности это никак не способствует», — отметил Ширяев. Социолог добавил, что курганцы после выборов ждут реальных результатов от работы руководства области и их очарование от образа Шумкова может достаточно быстро развеяться.

Еще один собеседник, знакомый с ситуацией в правительстве региона, отметил, что Шумков демонстрирует авторитарный стиль руководства, который чреват последствиями.

«Шумков набрал „соглашателей“, которые будут кивать на любые его распоряжения. Это грозит тем, что глава региона, который замкнул все на себя, достаточно быстро устанет работать в таком бешеном темпе», — отметил инсайдер.

Он напомнил также об активно обсуждаемых слухах о том, что глава Зауралья метит через несколько лет на повышение в Москву. «Кто тогда останется в Кургане? Люди, которые не способны брать на себя ответственность?» — задал риторический вопрос собеседник «URA.RU».