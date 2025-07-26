Грузди появились в лесах
Недалеко от Кургана в лесах у села Большое Чаусово грибники собирают полные корзины сухих и сырых груздей. Об этом любители «тихой охоты» рассказывают в соцсетях.
«За два часа насобирали почти два ведра груздей возле Большого Чаусово. Сырые грузди и сухие были 50 на 50», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее в Курганской области грибники уже отмечали массовое появление сырых и сухих груздей, а также лисичек и обабков. Местные жители активно делились фотографиями своих находок и рассказывали об урожае не только грибов, но и лесных ягод.
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