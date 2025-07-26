26 июля 2025
25 июля 2025

Рядом с Курганом грибники корзинами собирают разные виды груздей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузди появились в лесах
Грузди появились в лесах Фото:

Недалеко от Кургана в лесах у села Большое Чаусово грибники собирают полные корзины сухих и сырых груздей. Об этом любители «тихой охоты» рассказывают в соцсетях.

«За два часа насобирали почти два ведра груздей возле Большого Чаусово. Сырые грузди и сухие были 50 на 50», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее в Курганской области грибники уже отмечали массовое появление сырых и сухих груздей, а также лисичек и обабков. Местные жители активно делились фотографиями своих находок и рассказывали об урожае не только грибов, но и лесных ягод. 

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Недалеко от Кургана в лесах у села Большое Чаусово грибники собирают полные корзины сухих и сырых груздей. Об этом любители «тихой охоты» рассказывают в соцсетях. «За два часа насобирали почти два ведра груздей возле Большого Чаусово. Сырые грузди и сухие были 50 на 50», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». Ранее в Курганской области грибники уже отмечали массовое появление сырых и сухих груздей, а также лисичек и обабков. Местные жители активно делились фотографиями своих находок и рассказывали об урожае не только грибов, но и лесных ягод. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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