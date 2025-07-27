Задержки рейсов в России 27 июля: что известно к этому часу

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов
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Сколько задержано рейсов на прилет и вылет
Сколько задержано рейсов на прилет и вылет Фото:

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета и прилета на информационных табло аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Ставрополь

Пассажиропоток обслуживается без сбоев, а воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме. В настоящее время не зарегистрировано ни одного случая задержки или отмены авиарейсов.

Москва

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 13 рейсов. Еще 19 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Уфа, Нижнекамск, Сочи, Анталья, Махачкала, Казань, Санкт-Петербург и Волгоград. Отменены рейсы до Уфы, Волгограда и Саратова. Отменены рейсы до Калининграда, Сочи и Перми.

В аэропорту Внуково задержаны 6 вылетов в Дубай, Сочи, Калининград, Бишкек, Анталью и Кызыл. Среди рейсов, задержанных на прибытие — Куляб, Томск, Барнаул, Норильск, Ереван, Горно-Алтайск, Анталья, Мерсин, Салехард. Отменено прибытие из Владикавказа.

В Домодедово задержаны 5 вылетов в Санкт-Петербург, Гюмри, Монастир. Рейсы, которые задерживаются на прибытие — Санкт-Петербург, Ереван, Анталья, Газипаша и Сочи.

Санкт-Петербург

В Пулково происходит массовая задержка рейсов, 39 вылетов и 50 прилетов. Среди направлений Нижнекамск, Ташкент, Астана, Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Белград, Калининград.

Сочи

В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 27 июля задержано 15 рейсов. Среди направлений — Москва, Минеральные Воды, Самара, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Сургут, Казань, Уфа и Екатеринбург.

Среди 18 рейсов, задержанных на прибытие — Екатеринбург, Пермь, Пенза, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Москва.

Владикавказ

Аэропорт Беслан в Республике Северная Осетия функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано.

Волгоград

Регулярное авиасообщение в городе поддерживается без сбоев. Вылеты и прилеты осуществляются по расписанию.

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В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета и прилета на информационных табло аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU. Сколько рейсов задерживается сейчас Ставрополь Пассажиропоток обслуживается без сбоев, а воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме. В настоящее время не зарегистрировано ни одного случая задержки или отмены авиарейсов. Москва На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 13 рейсов. Еще 19 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Уфа, Нижнекамск, Сочи, Анталья, Махачкала, Казань, Санкт-Петербург и Волгоград. Отменены рейсы до Уфы, Волгограда и Саратова. Отменены рейсы до Калининграда, Сочи и Перми. В аэропорту Внуково задержаны 6 вылетов в Дубай, Сочи, Калининград, Бишкек, Анталью и Кызыл. Среди рейсов, задержанных на прибытие — Куляб, Томск, Барнаул, Норильск, Ереван, Горно-Алтайск, Анталья, Мерсин, Салехард. Отменено прибытие из Владикавказа. В Домодедово задержаны 5 вылетов в Санкт-Петербург, Гюмри, Монастир. Рейсы, которые задерживаются на прибытие — Санкт-Петербург, Ереван, Анталья, Газипаша и Сочи. Санкт-Петербург В Пулково происходит массовая задержка рейсов, 39 вылетов и 50 прилетов. Среди направлений Нижнекамск, Ташкент, Астана, Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Белград, Калининград. Сочи В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 27 июля задержано 15 рейсов. Среди направлений — Москва, Минеральные Воды, Самара, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Сургут, Казань, Уфа и Екатеринбург. Среди 18 рейсов, задержанных на прибытие — Екатеринбург, Пермь, Пенза, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Москва. Владикавказ Аэропорт Беслан в Республике Северная Осетия функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано. Волгоград Регулярное авиасообщение в городе поддерживается без сбоев. Вылеты и прилеты осуществляются по расписанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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