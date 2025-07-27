Когда и какие выплаты положены россиянам в августе 2025: полная инструкция

В августе 2025 года россияне получат ряд социальных выплат, часть из которых будет повышена в соответствии с законодательством. В этот список входят доплаты работающим пенсионерам, доплаты при установлении инвалидности I группы, повышенные выплаты беременным и другое. Когда и какие выплаты положены россиянам в августе 2025 — в материале URA.RU.
Какие выплаты положены пенсионерам в августе 2025 года
Доплата работающим пенсионерам с 1 августа 2025
Дополнительные выплаты будут назначены гражданам, которые в 2024 году оставались трудоустроенными официально и за которых работодатели перечисляли страховые взносы, заявили в Социальном фонде РФ. Размер прибавки определяется индивидуально и зависит от величины пенсионного коэффициента. В качестве максимума может быть учтено не более трех коэффициентов. СФР делает такой перерасчет в беззаявительном порядке по данным, которые он получил от работодателей.
Доплата пенсионерам по достижении 80-летнего возраста с 1 августа 2025
Согласно постановлению Правительства РФ от 23 января 2025 года № 34, после достижения 80-летнего возраста в июле 2025 года пенсионеру с 1 августа 2025 года автоматически устанавливается удвоенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В 2025 году эта сумма составляет 8 907,70 рубля в месяц. В результате повышения страховая пенсия по старости будет составлять 17 815,40 рубля ежемесячно.
Перерасчет производится без необходимости подачи заявления со стороны пенсионера. Если пенсионер является жителем районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей, то выплата дополнительно увеличивается на районный коэффициент.
Повышение пенсии при установлении инвалидности I группы с 1 августа 2025
Пенсионеры, которым в июле была установлена I группа инвалидности, будут получать ежемесячную доплату в размере 8 907,70 рубля, начиная с даты присвоения данной группы. Однако, если пенсионеру исполнилось 80 лет уже после назначения этой доплаты, повторное увеличение выплат ему не предусмотрено.
Выплата пенсионерам на иждивенцев с 1 августа 2025
Пенсионерам, находящимся на полном содержании нетрудоспособных членов семьи из числа близких родственников, предоставляется дополнительная выплата. К таким лицам относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, родители или супруги пенсионного возраста, а также инвалиды. В этой ситуации фиксированная часть страховой пенсии по старости или инвалидности подлежит увеличению.
Надбавка на иждивенцев устанавливается в размере одной трети суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца, но не более чем на трех членов семьи.
Доплата к пенсиям людей, работавших в тяжелых и вредных условиях труда
В эту категорию входят бывшие члены летных экипажей гражданской авиации, вышедшие на пенсию при наличии стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Кроме того, сюда относятся сотрудники угольной промышленности, которые проработали не менее 25 лет на условиях полной занятости либо осуществляли строительство шахт на протяжении аналогичного срока.
Единовременные суммы к юбилеям
В отдельных субъектах Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 90, 95 и 100 лет, предусмотрены единовременные выплаты в размере от 5 000 до 25 000 рублей, приуроченные к их юбилейным датам.
Какие выплаты положены малообеспеченным беременным женщинам
Право на получение единого пособия предоставляется беременным женщинам с низким уровнем дохода, которые встали на учет в женской консультации до 12 недели беременности.
Для оформления выплаты необходимо, чтобы заявитель являлся гражданином Российской Федерации, постоянно проживал на ее территории. Также среднедушевой доход не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум на душу населения на момент подачи заявления.
Сумма пособия определяется индивидуально и может составлять 50, 75 или 100% от установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума для трудоспособного населения. Пособие выплачивают ежемесячно в течение года после подачи заявления в Социальный фонд.
Выплаты на детей в повышенном размере
Право на получение единого пособия предоставляется малоимущим родителям, опекунам и усыновителям детей в возрасте до 17 лет. Согласно установленным требованиям, претендент на выплату должен являться гражданином Российской Федерации, постоянно проживать на ее территории, а среднедушевой доход семьи не должен превышать действующий на момент обращения региональный прожиточный минимум на душу населения.
Выплата пособия осуществляется ежемесячно в течение года с момента подачи заявления в Социальный фонд. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе.
Как получить пособия
- На карту «Мир» — использовать карты других платежных систем нельзя.
- На банковский счет — к нему не должна быть привязана ни одна банковская карта.
- Почтовым переводом.
Подходящий для получателя вариант указывается при подаче заявления на пособие. Для изменения способа получения выплат подается новое заявление с новыми реквизитами. Для этого нужно обратиться в региональное отделение СФР.
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