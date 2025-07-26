В центре Кургана на месяц перекроют участок улицы Пролетарской

На улице будет ремонт
Участок улицы Пролетарской в Кургане перекрывается на месяц из-за ремонта коллектора. Об этом рассказали в горадминистрации.
«В связи с проведением аварийного ремонта на самотечном коллекторе с 28 июля до 26 августа будет закрыт для движения участок улицы Пролетарской от дома № 37 до дома № 57», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». Также изменятся маршруты движения автобусов.
Автобусы будут ездить так:
- №№15, 28, 55, 56, 68, 93, 95, 96, 97, 316, 321 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Карла Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
- №№11, 16 — ул. Куйбышева, Пролетарская, Карла Маркса, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
- №63 в направлении ул. Лескова — ул. Куйбышева, Пролетарская, Карла Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту;
- №90 – ул. Карла Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
- №92 в направлении Аэропорта – ул. Гоголя, Савельева, Карла Маркса, Пролетарская и далее по маршруту.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановочных пунктах.
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