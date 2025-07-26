26 июля 2025

В центре Кургана на месяц перекроют участок улицы Пролетарской

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице будет ремонт
На улице будет ремонт Фото:

Участок улицы Пролетарской в Кургане перекрывается на месяц из-за ремонта коллектора. Об этом рассказали в горадминистрации.

«В связи с проведением аварийного ремонта на самотечном коллекторе с 28 июля до 26 августа будет закрыт для движения участок улицы Пролетарской от дома № 37 до дома № 57», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». Также изменятся маршруты движения автобусов.

Автобусы будут ездить так:

  • №№15, 28, 55, 56, 68, 93, 95, 96, 97, 316, 321 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Карла Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
  • №№11, 16 — ул. Куйбышева, Пролетарская, Карла Маркса, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
  • №63 в направлении ул. Лескова — ул. Куйбышева, Пролетарская, Карла Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту;
  • №90 – ул. Карла Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
  • №92 в направлении Аэропорта – ул. Гоголя, Савельева, Карла Маркса, Пролетарская и далее по маршруту.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановочных пунктах.

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Участок улицы Пролетарской в Кургане перекрывается на месяц из-за ремонта коллектора. Об этом рассказали в горадминистрации. «В связи с проведением аварийного ремонта на самотечном коллекторе с 28 июля до 26 августа будет закрыт для движения участок улицы Пролетарской от дома № 37 до дома № 57», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». Также изменятся маршруты движения автобусов. Автобусы будут ездить так: Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановочных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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