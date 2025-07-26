После пожара в квартире в Кургане нашли тело мужчины

Пожарные ликвидировали возгорание
В многоквартирном доме в Кургане пожарные потушили возгорание в квартире и обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали в МЧС России по региону.
«В Кургане на улице Томина при возгорании мебели в доме обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Пожар тушили на площади один квадратный метр», сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».
На пожар выезжали четыре единицы техники и 14 специалистов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, отметили в ведомстве.
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