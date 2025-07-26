26 июля 2025

После пожара в квартире в Кургане нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные ликвидировали возгорание
Пожарные ликвидировали возгорание Фото:

В многоквартирном доме в Кургане пожарные потушили возгорание в квартире и обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

«В Кургане на улице Томина при возгорании мебели в доме обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Пожар тушили на площади один квадратный метр», сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».

На пожар выезжали четыре единицы техники и 14 специалистов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, отметили в ведомстве.

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В многоквартирном доме в Кургане пожарные потушили возгорание в квартире и обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали в МЧС России по региону. «В Кургане на улице Томина при возгорании мебели в доме обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Пожар тушили на площади один квадратный метр», сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». На пожар выезжали четыре единицы техники и 14 специалистов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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