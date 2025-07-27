27 июля 2025
26 июля 2025

В Кургане подорожало кафе, которое продается на федеральной трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании есть номера для гостей
В здании есть номера для гостей Фото:

Кафе, которое находится на федеральной трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, продается за 19 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Циан». Ранее комплекс был выставлен на продажу за 16 млн рублей.

«Продается кафе-гостиница „Корсар“. На первом этаже есть барная зона и кухня. На втором этаже расположена гостиница на шесть номеров. Цена объекта — 19 000 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Также на курганской трассе продавали кафе «Белый аист». Здание предлагалось на обмен или под разбор. 

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Кафе, которое находится на федеральной трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, продается за 19 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Циан». Ранее комплекс был выставлен на продажу за 16 млн рублей. «Продается кафе-гостиница „Корсар“. На первом этаже есть барная зона и кухня. На втором этаже расположена гостиница на шесть номеров. Цена объекта — 19 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Также на курганской трассе продавали кафе «Белый аист». Здание предлагалось на обмен или под разбор. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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