В здании есть номера для гостей
Кафе, которое находится на федеральной трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, продается за 19 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Циан». Ранее комплекс был выставлен на продажу за 16 млн рублей.
«Продается кафе-гостиница „Корсар“. На первом этаже есть барная зона и кухня. На втором этаже расположена гостиница на шесть номеров. Цена объекта — 19 000 000 рублей», — сообщается в объявлении.
Также на курганской трассе продавали кафе «Белый аист». Здание предлагалось на обмен или под разбор.
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