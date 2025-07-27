Какие праздники отмечают 28 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Понедельник, 28 июля 2025, отмечен как важными социальными датами, такими как день охраны природы и борьбы с гепатитом, так и полушутливыми, вроде бутылки мира и загадывания желаний. В России празднуется день крещения Руси и профессиональный день PR-специалиста, верующие чтят память великого князя Владимира, а в народе — Кирик и Улита. 28 июля родились Марсель Дюшан, Энне Бурда, Жаклин Кеннеди, Владимир Басов и Марианна Вертинская. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 28 июля 2025
Всемирный день борьбы с гепатитом
Эта дата приурочена ко дню рождения Баруха Самюэля Блумберга — лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B и создавшего вакцину против него.
История праздника началась в 2008 году, когда по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом был проведен первый подобный день. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила эту дату в свой календарь.
Гепатит — это воспаление ткани печени, вызванное пятью основными типами вирусов: A, B, C, D и E. Наиболее распространены гепатиты B и C, которые ежегодно приводят к смерти 1,3 млн человек и инфицированию 2,2 млн новых случаев.
Способы защиты от гепатита включают:
- Соблюдение гигиены для профилактики типов A и E;
- Осторожность при переливании крови и половых контактах для предотвращения типов B и C;
- Вакцинацию против гепатитов A и B;
- Своевременное тестирование и лечение.
В рамках праздника ВОЗ рекомендует проводить просветительские и профилактические мероприятия: диагностику, вакцинацию и информирование населения. Особое внимание уделяется важности превентивных мер и правильного поведения.
Символом дня стали «Три мудрые обезьяны» с девизом «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», что отражает проблему игнорирования обществом гепатита.
Главная цель праздника — привлечь внимание к проблеме гепатита, повысить осведомленность населения и стимулировать профилактические меры. Только комплексный подход, включающий вакцинацию, диагностику и соблюдение гигиенических норм, поможет снизить распространение заболевания и сохранить здоровье населения.
Всемирный день охраны природы
Всемирный день охраны природы отмечается ежегодно 28 июля по инициативе ЮНЕСКО. Этот международный праздник призван объединить усилия государств, бизнеса и граждан в деле сохранения природных ресурсов для будущих поколений.
В России особое внимание уделяется экологическим вопросам. В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Чистая страна», направленный на ликвидацию несанкционированных свалок и возвращение земель в хозяйственный оборот.
Актуальность праздника обусловлена глобальными экологическими вызовами и климатическими изменениями. Каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы — от простой сортировки мусора до участия в масштабных экологических акциях.
Основная цель этого дня — повышение осведомленности общества о важности охраны окружающей среды. В этот день по всему миру проводятся мероприятия, направленные на продвижение устойчивого образа жизни и защиту природы.
День загадывания желаний
28 июля отмечается необычный праздник — День загадывания желаний. В отличие от традиционных новогодних и именинных желаний, летние мечты, как считается, исполняются особенно быстро. Главное условие — искренняя вера в чудеса и направленность желаний на благо не только себе, но и окружающим.
Существует множество способов загадать желание: наблюдать за падающей звездой, бросать монетку в фонтан, запускать в небо воздушный шарик или фонарик с запиской. Популярный ритуал включает зажжение свечи: нужно сосредоточиться на желании, а затем задуть пламя.
Даже скептикам стоит попробовать сформулировать свои мечты. Процесс загадывания помогает:
- Четко определить свои желания;
- Превратить мечты в конкретные намерения;
- Разбить большие цели на выполнимые задачи.
Прежде, чем формулировать желание, представьте, что оно уже исполнилось. Проанализируйте свои чувства: действительно ли это то, чего вы хотите? Иногда наши мечты оказываются не совсем тем, чего мы на самом деле желаем.
Важно помнить: любое желание должно быть важным и осмысленным. Этот день — отличный повод задуматься о своих стремлениях и наметить путь к их достижению.
День бутылки мира
В эпоху цифровых технологий особенно ценным становится искусство рукописного письма. День бутылки мира возрождает старинную традицию отправки посланий в бутылках через моря и океаны.
Люди вкладывают в бутылки свои искренние пожелания и мечты, доверяя их морским волнам. Иногда такие послания находят спустя десятилетия, превращаясь в удивительные истории человеческих связей через время и пространство.
История традиции уходит корнями в глубокую древность. Считается, что первым, кто использовал бутылки для передачи сообщений, был греческий философ Теофраст, живший в III веке до нашей эры.
Интересный факт произошел в 1509 году, когда лодочник обнаружил на берегу бутылку с секретными сведениями о захвате датчанами острова Новая Земля. За прочтение тайного послания находчивого рыбака казнили.
Российские праздники 28 июля 2025
День крещения Руси
28 июля в России отмечается День Крещения Руси — памятная дата, установленная федеральным законом в 2010 году. Она приурочена к крещению Руси в 988 году и совпадает с днем памяти князя Владимира, канонизированного как святой равноапостольный.
Историческое значение праздника огромно: именно князь Владимир ввел христианство как государственную религию, что стало поворотным моментом в развитии древнерусского государства. Это решение сыграло ключевую роль в духовной общности народа, укреплении власти и культурной интеграции Руси в христианский мир.
По легенде, перед принятием новой веры князь изучал религии разных народов. Он отверг ислам из-за запрета на вино, иудаизм — по причине отсутствия у евреев своей страны, католицизм — потому что «не приняли отцы», и остановился на православии, вдохновившись рассказами послов, побывавших в Византии. Их впечатления от службы в храме Святой Софии в Константинополе стали решающими.
Для укрепления союзов и получения поддержки Византии Владимир захватил Херсонес и женился на сестре византийского императора Анне, согласившись при этом принять крещение. Обряд, согласно преданию, он прошел именно в Херсонесе, а вернувшись в Киев, распорядился разрушить языческие капища и крестить народ — сначала в столице, затем по всей Руси.
Хотя формально крещение Руси произошло в 988 году, процесс распространения новой веры занял столетия. В это время строились храмы, открывались духовные школы, менялся общественный уклад. Христианство принесло с собой письменность, новые моральные нормы, образованность и дипломатические связи с Византией и другими христианскими государствами.
28 июля сегодня сопровождается богослужениями, крестными ходами, просветительскими и культурными мероприятиями. Праздник помогает напомнить о духовном выборе, повлиявшем на тысячелетнюю историю России.
День PR-специалиста
Этот праздник в России отмечается ежегодно 28 июля. Дата связана с официальным признанием профессии в 2004 году, когда Министерство труда и социального развития РФ включило специальности в области связей с общественностью в общероссийский классификатор профессий.
История праздника началась в 2001 году по инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). В классификатор были добавлены должности: заместитель директора, начальник отдела, менеджер и специалист по связям с общественностью.
PR-специалист (от английского Public Relations — «общественные отношения») — это профессионал, который формирует имидж компании, выстраивает отношения с клиентами, партнерами, инвесторами и СМИ. В его задачи входит организация мероприятий, работа с репутацией и управление кризисными ситуациями.
Ключевые навыки PR-специалиста включают межличностное общение, гибкость в переговорах, умение находить компромиссы и отстаивать свою позицию. В современном мире эти специалисты особенно востребованы в бизнесе, политике и сфере развлечений.
В отличие от рекламщиков, которые фокусируются на продвижении конкретного продукта, PR-специалисты создают и поддерживают долгосрочные отношения с различными аудиториями, формируя положительный образ организации или бренда.
Профессиональный праздник отмечается по всей России, но центральное мероприятие проходит в Москве. В этот день PR-специалисты участвуют в конференциях, круглых столах и образовательных программах, обмениваются опытом и налаживают новые деловые контакты.
Сегодня PR стал неотъемлемой частью стратегического управления, наравне с маркетингом и рекламой, что подтверждает важность этой профессии в развитии современного бизнеса и общественной жизни.
Православный праздник 28 июля 2025
День памяти равноапостольного великого князя Владимира
Ежегодно 28 июля Русская православная церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Эта памятная дата приурочена к Крещению Руси, событию, которое произошло в 988 году и навсегда изменило культурное и духовное лицо государства.
Князь Владимир был сыном князя Святослава и внуком великой княгини Ольги — одной из первых правительниц, принявших христианство на Руси. Она крестилась в Константинополе в 957 году. Несмотря на то, что его отец оставался язычником, влияние бабушки, ее пример и память о ее духовной стойкости сыграли свою роль в религиозном пути Владимира. Ольга стала предвестницей масштабных перемен, которые осуществил ее потомок спустя несколько десятилетий.
После смерти Святослава между его сыновьями вспыхнула борьба за власть, в которой Владимир одержал верх и стал единоличным правителем Руси. В 987 году он завоевал Херсонес, и, укрепив свои политические позиции, направил предложение о браке византийской царевне Анне. Византийские императоры согласились на союз, выдвинув условие — принятие христианства.
Перед венчанием князь Владимир неожиданно ослеп. Царевна Анна уговорила его креститься, и, как гласит предание, во время обряда князь прозрел. Это чудо стало переломным моментом: Владимир принял веру Христову с именем Василий и стал активно распространять ее на Руси.
Вместе с супругой, византийским духовенством, иконами и христианскими реликвиями князь вернулся в Киев. Здесь он крестил свою семью, бояр и множество жителей, после чего начал массовое обращение народа в христианство. Языческие капища были разрушены, на их месте начали возводиться храмы. Особое значение Владимир придавал просвещению — он поощрял миссионерство и духовное наставничество.
Народный праздник 28 июля 2025
День Кирика и Улиты
День памяти святых Кирика и Иулитты (в народной традиции — Улиты) отмечается 28 июля (15 июля по старому стилю). Этот день посвящен памяти раннехристианских мучеников, пострадавших во времена императора Диоклетиана.
История святых рассказывает о молодой вдове знатного происхождения Иулитте и ее трехлетнем сыне Кирике. Во время гонений на христиан Иулитта, не желая отрекаться от веры, покинула родной дом и стала нищей странницей.
Когда их узнали и привели на суд, Иулитта открыто заявила о своей преданности христианству. За это ее подвергли жестоким пыткам, а маленького Кирика сбросили с помоста. Позже их мощи были обретены при императоре Константине Великом.
Приметы и поверья
По традиции день Кирика и Улиты был богат на народные приметы. Ожидался ясный день и хороший урожай, если утром шел дождь и было много росы, а вечерний туман предвещал дождливый следующий день. Мерцающие ночные звезды обещали буру, а падающие — плохие новости. Южный ветер предвещал тепло, а восточный — непогоду.
Наблюдали крестьяне и за фауной: насекомые, которые летали близко к земле предвещали ясный день, а стрекочущие кузнечики сулили затяжную жару. Если в этот день не было слышно птиц, говорили, что нужно ждать дождя и ветра.
Что можно и нельзя делать 28 июля
Что считалось благоприятным
В народном календаре 28 июля воспринимался как особенный день. С этим днем были связаны как православные, так и глубоко укоренившиеся народные обычаи, вобравшие в себя черты как христианской, так и языческой культуры.
Считалось, что в этот день солнце светит особенно ярко и доброжелательно, и его свет способен очистить не только дом, но и мысли. Поэтому хозяйки с утра старались навести в жилище порядок: мыли окна, выметали пыль, выбрасывали старые вещи. Это символическое «впускание света» в жилище напоминало о главной сути Крещения Руси — духовном очищении, отказе от тьмы и вражды, начале новой жизни в вере и мире.
Одновременно день ассоциировался с заступничеством Улиты — в народе ее называли «Матушка Улита». Женщины в этот день особо почитали Улиту, свою небесную покровительницу. Ее образ в народной культуре нередко пересекался с христианскими мотивами — ее почитали как покровительницу семьи, материнства, терпения. Это созвучно образу княгини Ольги.
Однако отдых не означал праздность. 28 июля было принято учить детей основам домашнего труда и семейным обязанностям. Обучение проходило в теплой, спокойной обстановке, через совместные занятия и рассказы. Старики в этот день передавали молодым поколению важные знания — о жизни, о добре, о великом князе Владимире и крещении Руси. Так укреплялась связь времен и родовая память.
Считалось, что как проведешь этот день — таким будет и остаток лета. Поэтому старались наполнить его светом, покоем, добрыми делами. В этом тоже можно усмотреть отголоски христианской идеи — «по делам вашим узнают вас», как сказано в Евангелии. Молились о здоровье, о плодородии и защите дома, в том числе — князю Владимиру.
Особое значение придавалось и ночным сновидениям накануне 28 июля. Эти сны считались вещими, отражающими состояние души и даже намекающими на события будущего. Люди верили, что в эту ночь сны посылаются высшими силами и могут содержать важные знаки. Перед сном загадывали вопрос или просили совет, мысленно формулируя намерение.
Если сон был тревожным или пугающим, это воспринималось как предупреждение и повод задуматься над своей жизнью. Игнорировать такие сны не рекомендовалось — иначе, по поверьям, природа перестанет «откликаться» на внутренние запросы.
Чего нельзя было делать
Наряду с радостью, светом и тишиной, 28 июля в народной традиции сопровождалось и рядом строгих запретов. На Руси этот день считался непростым и даже опасным, требующим особого уважения к силам природы и невидимому миру. Считалось, что в этот момент граница между миром земным и духовным истончалась, и любое неосторожное слово или действие могли обернуться бедой.
Прежде всего, строго запрещалось работать в поле. В народе говорили: «Кирики — всегда мокродырики», намекая на частые дожди, грозы и резкое ухудшение погоды именно в этот день. Молнии и гром приходили внезапно, будто напоминая о небесной силе. Люди верили, что тот, кто осмелится выйти в поле или заниматься тяжелым трудом на земле, может столкнуться с дурным предзнаменованием. А если проигнорировать знак — беда обязательно настигнет. Отсюда и почитание дня как «страшного дня лета» — самого непредсказуемого и энергетически напряженного.
Запреты касались и эмоционального состояния человека. Категорически нельзя было плакать. Слезы, пролитые 28 июля, считались особенно опасными — верили, что они «прилипают к судьбе» и влекут за собой долгую тоску, уныние и затяжную грусть. В этот день старались сохранять светлое настроение, как бы ни было тяжело на душе.
Женщинам предписывалось в этот день отказаться от любой тяжелой или рутинной работы. Запрещались стирка, шитье, уборка, мелкий ремонт — все, что требует усилий и отвлекает от внутреннего спокойствия. По поверью, Святая Улита оберегала своих подопечных от лишней суеты. Любая попытка нарушить этот покой могла вызвать болезни, конфликты или даже испортить судьбу. Взамен женщинам рекомендовалось отдыхать, проводить время с детьми, молиться и размышлять о добром.
Мужчины же, наоборот, должны были взять на себя заботы по хозяйству. Но и им следовало соблюдать умеренность. Нельзя было жаловаться на судьбу, громко обсуждать беды или выносить на публику личные трудности. Считалось, что любое негативное слово, произнесенное в этот день, может усилить беду и «закрепить» ее на целый год. Также не рекомендовалось принимать судьбоносные решения — ни в делах, ни в личной жизни. Этот день был предназначен для созерцания, а не действия.
Особую настороженность вызывали ночные знамения. Не смотрели на падающие звезды — верили, что это души грешников, изгнанные с небес. Такой знак воспринимался как предвестие несчастья. Чтобы не навлечь беду, в ночь на 28 июля старались быть дома, не шуметь и не вступать в ссоры. Вся природа будто замирала в ожидании — так же, как когда-то замирала Русь накануне великого духовного выбора князя Владимира.
Знаменитости, родившиеся 28 июля
- Якопо Саннадзаро (1458–1530) — итальянский поэт и писатель. Писал на латыни, тосканском и неаполитанском наречиях. Наиболее известен как автор написанного прозиметром романа «Аркадия» и поэмы «Рождение Девы».
- Александр Иванов (1806–1858) — русский живописец и график, последователь классицизма, один из наиболее значимых художников николаевской эпохи, создатель знаменитой картины «Явление Христа народу».
- Эмиль Бутру (1845–1921) — французский философ и историк философии.
- Марсель Дюшан (1887–1968) — французский и американский художник, шахматист, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Одна из самых влиятельных фигур в искусстве XX века.
- Петр Орешин (1887–1937) русский и советский поэт и прозаик. Основные направления его творчества — это поэтизация природы, сельского быта. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
- Карл Поппер (1902–1994) — австрийский и британский философ и социолог, создатель теории открытого общества. Один из самых влиятельных философов науки XX столетия.
- Федор Решетников (1906–1998) — советский художник-живописец, график. Наиболее известной работой является картина «Опять двойка». Народный художник СССР (1974).
- Энне Бурда (1909–2005) — немецкая издательница, создательница журнала «Burda moden», ориентированного на женщин, желающих в условиях послевоенной Европы выглядеть элегантно, несмотря на бедность.
- Владимир Басов (1923–1987) — советский актер кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист; народный артист СССР (1983).
- Жаклин Кеннеди (1929–1994) — первая леди США с 1961 по 1963 год. Одна из самых популярных женщин своего времени, законодательница моды, героиня светской хроники.
- Риккардо Мути (род. 1941) — итальянский дирижер, художественный руководитель театра «Ла Скала» с 1986 по 2005 год.
- Марианна Вертинская (род. 1943) — советская и российская актриса театра и кино; старшая дочь русского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и певца Александра Вертинского.
- Ричард Райт (1943–2008) — британский пианист, клавишник, автор песен и певец, более всего известный участием в группе Pink Floyd.
- Стив Морс (род. 1954) — американский гитарист, автор песен, пилот. Играл в группе Deep Purple c 1994 по 2022 год.
- Юлия Меньшова (род. 1969) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссер.
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