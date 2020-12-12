Вячеслав Манучаров отметил, что постоянно на связи с Заворотнюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк помогли ей победить рак. Об этом журналистам рассказал ее сосед Вячеслав Манучаров.

Он отметил, что постоянно на связи с близкой знакомой. «Ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — сделали так, что остановили эту болезнь. Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе», — передает его слова НТВ.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Актриса проходила лечение в онкологическом центре. Ее выписали из больницы с официальным диагнозом глиобластома. Знакомый больной раком актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщил, что знаменитость готовится к возвращению в профессию, пишет Nation News.