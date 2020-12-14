Адвокат: Навальному грозит реальный срок в России

Сейчас Алексей Навальный находится в Германии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогеру Алексею Навальному может грозить реальный срок в России. Это связано и с испытательным сроком по делу «Ив Роше», и с обвинением блогера по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Как заявил адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин, сейчас вопрос о наказании Навального находится полностью в ведении суда.

Со дня возбуждения уголовного дела по «Ив Роше» в отношении Алексея Навального и его брата Олега прошло ровно 8 лет. Тогда по заявлению компании было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, а Алексей Навальный получил условный срок в 3,5 года с испытательным сроком в 5 лет. Позже испытательный срок был продлен.

«Ограничения, наложенные на Навального по итогам его статуса осужденного по уголовной статье, были продлены Симоновским судом Москвы вплоть до 30 декабря текущего 2020 года. Таким образом, блогер все еще юридически находится на испытательном сроке», — пишет автор блога «Злой аналитик». Кроме того, сейчас основатель «Фонда борьбы с коррупцией» является обвиняемым по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Учитывая, что клевета (ч. 2. Ст. 128.1 УК РФ), в которой обвиняется Алексей Навальный, относится к категории преступлений небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ), вопрос о сохранении условного наказания по делу „Ив Роше“ находится полностью в дискреционных полномочиях суда, — объяснил адвокат Зорин. — Как следствие, он может быть решен вариативно, в том числе с задействованием механизма реального лишения свободы по вступившему в законную силу приговору. То есть факт осуждения Навального за клевету на ветерана Великой Отечественной войны может быть интерпретирован в правовой плоскости в пользу изменения условного срока на реальный».

При этом адвокат подчеркнул, что правоприменение в отношении Навального продолжает удивлять профессиональное сообщество. «В других подобных случаях особых церемоний российская Фемида себе не позволяет, достаточно оперативно заменяя условное лишение свободы на реальное. Конечно, в случае, если имеются основания, предусмотренные ст. 74 УК РФ („Отмена условного осуждения или продление испытательного срока“)», — заключил эксперт. На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий пресс-секретаря Алексея Навального.

Ранее СМИ сообщали, что Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» проводит время в немецком курортном городе Ибах. Позже Навальный запросил у властей Германии разрешение на продление пребывания в стране.