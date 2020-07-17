С Навального взяли подписку о невыезде из-за клеветы на ветерана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогера Алексея Навального отпустили под подписку о невыезде после возбуждения уголовного дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Навальный публично назвал дедушку «продажным холуем» и «позором страны». Извиняться оппозиционер не стал.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — цитирует Следственный комитет Lenta.ru. Игнат Артеменко лично пришел к следователям с просьбой защитить его.

Ролик с его обращением распространился в соцсетях 17 июля. В видео ветеран объяснил, что болен стенокардией. После того, как мужчина узнал о публичной клевете, у него начался приступ.

«Меня Навальный оклеветал, назвал холуем, и я не хочу с этим мириться. … У меня приступ стенокардии начался, когда я узнал. Я прошу его наказать», — рассказал Артеменко.

Негатив Навального Игнат Артеменко навлек на себя тем, что поучаствовал в агитационном ролике за поправки в Конституции. Общественное возмущение не заставило блогера извиниться перед мужчиной, наоборот, он заявил, что ветеран, возможно, не настоящий. После этого журналисты делового издания «Взгляд» нашли документы, подтверждающие участие Игнатенко в партизанском отряде. Ему на тот момент было 15 лет.

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