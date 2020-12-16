Количество мигрантов в России снизилось почти в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Статистика МВД, согласно которой в России почти в два раза сократилось число мигрантов, привела к жаркой дискуссии в соцсетях. Большинство уверено, что отток рабочей силы связан с экономическими проблемами страны и в дальнейшем ситуация лишь усугубится.

Ранее в МВД РФ подсчитали количество мигрантов в России. Согласно статистике, в настоящее время в стране находится около шести миллионов иностранных рабочих. Тогда как в разные годы их количество составляло от 9 до 11 миллионов. Пользователи соцсетей уверены, что снижение количества мигрантов почти в два раза связано не только пандемией, но и с проблемами в экономике страны, а также с невыносимыми условиями труда.

Нашлись среди комментаторов и сотрудники Росстата

Подавляющее большинство уверено, что с оттоком мигрантов в стране некому будет работать

Вспомнили и самого известного мигранта из Франции

Отток мигрантов, по мнению многих пользователей, связан с проблемами в экономике страны

Некоторые ссылаются на тяжелые условия труда для приезжих из других стран