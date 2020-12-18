В России появится новый тип войск

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, кадеты, военная форма
В составе ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В составе российских ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа. Они будут способны вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, что позволит оперативно решать задачи любой сложности. Об этом рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Соединения „нового типа“ могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — рассказал «Известиям» Сердюков. С использованием вертолетов армейской авиации десантно-штурмовые подразделения могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника. Соединения «нового типа» также позволят повысить мобильность и увеличить боевой потенциал соединений ВДВ.

Ранее состоялись совместные российско-белорусские учения «Славянское братство», напоминает телеканал 360. Как рассказал Сердюков, в ходе мероприятия ВДВ России как основа сил быстрого реагирования подтвердили свою способность в короткие сроки выполнять поставленные задачи кризисных районах. В учениях приняли участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники. В следующем году Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» для укрепления военной безопасности Союзного государства, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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