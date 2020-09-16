Шойгу прилетел в Минск

Сергей Шойгу возглавил военную делегацию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссию прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает минобороны республики.

«В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что целью визита является обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.

В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020». В Минобороны России отметили, что в учениях примут участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники.

Ранее лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Во время встречи стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов. Также лидеры стран приняли решение снять сосредоточенный на границе РФ и Белоруссии резерв российских силовиков. В Кремле заявили, что минувшая встреча Путина и Лукашенко не повлияет на отношения двух стран — они сохранят партнерский вектор.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По официальным сведениям, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В тот же день в Белоруссии вспыхнули акции протеста, продолжающиеся до сих пор. Позже Лукашенко рассказал, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе.