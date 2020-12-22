Депутаты Госдумы потребовали провести новую пенсионную реформу

Ярослав Нилов считает, что накопительная часть пенсии в РФ должна быть добровольной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Накопительную часть пенсии стоит отменить и сделать ее добровольной. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава комитета по труду и соцполитике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Накопительная часть пенсии должна быть не обязательной, а добровольной, как в других развитых странах», — высказал свое мнение Нилов. Он считает, что накопительная часть пенсии не увеличивает выплаты, которые получают россияне.

Депутат отметил, что в России давно существует тенденция к отмене этой части пенсии. «Правительство и Центробанк России пытаются предложить альтернативный вариант формирования накопительной пенсии добровольно. Но пока законопроект в Госдуму не внесен», — рассказал Нилов.

Экс-министр труда, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников во время разговора с журналистом URA.RU подчеркнул, что накопительная часть пенсии бессмысленна. Он считает, что для бедной страны такая система неэффективна.

«Накопительную часть нужно отменить, а персонифицированные взносы отдать в солидарную часть. Может существовать только добровольная накопительная система», — рассказал Калашников. Он подчеркнул, что организации в индивидуальном порядке могут направлять средства в накопительную часть.

Ранее экономист Константин Селянин рассказал, что для существенного увеличения пенсий россиян государству следует изменить систему расчета пенсионных выплат согласно методике Международной организации труда. Он считает, что пенсии могут вырасти вдвое.