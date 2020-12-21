Экономист рассказал, как увеличить пенсии россиян вдвое

Для увеличения пенсий россиян правительство должно брать в расчет методику Международной организации труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Для существенного увеличения пенсий россиян государству следует изменить систему расчета пенсионных отчислений согласно методике Международной организации труда. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Константин Селянин.

«Можно оттолкнуться от методики Международной организации труда, которая говорит о том, что соотношение заработной платы и пенсии должно быть примерно следующим: не менее 50%, а в Европе 60% от средней заработной платы должна составлять пенсия. Я бы поставил задачу так — выполнить те обязательства, которые Россия на себя взяла. Если вы считаете, что у нас средняя зарплата чуть выше 50 тысяч, если я правильно помню по Росстату, сделайте две трети от нее — 30 тысяч рублей. Эта та пенсия, по обязательствам, которые взяла на себя Россия, нужно обеспечить». — рассказал Селянин.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время средняя пенсия в России в 15 тысяч рублей не обеспечивает никакие потребности россиян, кроме выживания. Поэтому государству следует пересмотреть систему расчета, а также в целом поднять доходы граждан.

Другой собеседник URA.RU экономист Сергей Жаворонков считает, что для увеличения пенсионного бюджета государству следует пересмотреть статью военных расходов страны. «Правительство должно принять меры по сокращению военных расходов. Их можно направить на увеличение пенсий и на другие социальные расходы», — подчеркнул эксперт.