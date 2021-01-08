Минобороны РФ раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году

В 2021 году Воздушно-космические войска России (ВКС) перевооружат на новые зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь» и другие системы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВКС перевооружат первый полк на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 „Витязь“, а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов „Панцирь-С“», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. Также в Минобороны напомнили, что в прошлом году в ВКС России поступило на вооружение четыре полковых комплекта С-400 и 24 комплекса «Панцирь-С». Их поставили в подразделения противовоздушной обороны, которые базируются в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях.
Ранее воздушно-космические силы РФ провели испытания новой ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, уточняет «Национальная служба новостей». Как объяснил URA.RU полковник в отставке Михаил Ходаренок, испытания новой российской ракеты системы ПРО — часть плановой работы по модернизации старых ракетных установок и замене советских снарядов современными. Новая ракета полностью сделана из российских комплектующих, но более конкретные сведения составляют гостайну.
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