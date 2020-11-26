ВКС России провели испытания новой ракеты на полигоне в Казахстане (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Испытания новой российской ракеты системы ПРО — часть плановой работы по модернизации старых ракетных установок и замене советских снарядов современными. Новая ракета полностью сделана из российских комплектующих, но более конкретные сведения составляют гостайну. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Все ракеты системы А-135 были сделаны еще в 1980-х годах. Их было изготовлено чуть более сотни, проводились обстрелы для продления гарантийных сроков этих ракет. Но продолжаться до бесконечности это не может. Нужно все-таки производить и тестировать уже российские ракеты к этой системе — в этом весь замысел испытаний. Предыдущие ракеты назывались ПРС-1Н, возможно, эти называются примерно так же, например, ПРС-1Н2. Но они уже полностью сделаны из российских комплектующих», — рассказал URA.RU Ходаренок.

Минобороны не раскрывает характеристик новой ракеты, так как эти данные составляют государственную тайну, отмечает эксперт. «Это неудивительно, это связано с защитой государственной военной тайны. Поэтому никто не раскрывает никаких сведений», — заключил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы РФ провели испытания новой ракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Днем ранее ВС США направили в Румынию две реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем вернули их на базу в Германию. Одно из американских изданий назвало маневр «ракетным сюрпризом».