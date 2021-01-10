Ученые назвали добавку к чаю средством против рака

Бергамот помогает бороться с раковыми клетками, выяснили ученые Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бергамот способен уничтожать раковые стволовые клетки и снижать уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые университета Калабрии (Италия) и университета Солфорда (Великобритания).

«Исследователи пришли к выводу, что экстракт бергамота обладает противораковыми и антихолестериновыми свойствами», — передает « Царьград ». Эти свойства бергамоту придают два вещества — брутьеридин и мелитидин.

Бергамот можно использовать в качестве основы для нетоксичных лекарств, считают ученые. Он, в отличие от используемых в медицине препаратов группы статинов, не имеет побочных эффектов.

Ранее ученые заявляли, что уровень холестерина снижает чай с добавлением имбиря. Также специалисты считают, что этот напиток борется с раковыми клетками.