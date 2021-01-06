06 января 2021

Назван напиток, который способен предотвратить рак

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Чай с имбирем обладает противораковыми свойствами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чай с имбирем снижает уровень холестерина, облегчает боль в суставах и снижает риск возникновения раковых опухолей. В имбире содержится гингерол, полезные свойства которого усиливает зеленый чай.

«Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем», — пишут РИА Новости со ссылкой на британскую прессу. Эксперимент показал, что у 30 человек, которым давали два грамма экстракта имбиря в день, снизился риск возникновения рака кишечника.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты также снижают риск возникновения рака. А кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Рамиз Алиев рассказал, какие методы эффективнее диагностируют онкологию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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