ABC: в США готовятся вооруженные беспорядки по всей стране

В Вашингтоне и всех штатах США готовятся массовые вооруженные акции протеста. Об этом сообщил журналист телеканала ABC Аарон Катерски в своем Twitter со ссылкой на ФБР.
«Вооруженные протесты планируются во всех 50 столицах штатов с 16 по 20 января, а также в Капитолии США с 17 по 20 января», — говорится в бюллетене ФБР, полученном ABC», — написал он. Позже журналист уточнил, что требование протестующих заключаются в том, чтобы не дать отстранить Дональда Трампа от поста президента до дня инаугурации Байдена.
По словам Катерски, ФБР располагает информацией о некой вооруженной группировке, которая собирается начать акцию протеста 16 января в Вашингтоне. Они уже выдвинули требование: если Конгресс попытается объявить Трампу импичмент, используя 25-ю поправку, то восстание начнется уже по всей стране.
Палата представителей конгресса США опубликовала 11 января текст резолюции об импичменте Трампа. Ее, как напоминает RT, поддержали 218 демократов. Этого достаточно, чтобы одобрить документ. Джо Байден примет полномочия президента США 20 января.
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