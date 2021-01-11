В конгрессе США раскрыли, за что объявят импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Американский лидер, в частности, обвиняется в подстрекательстве к мятежу.
«В тексте говорится, что Трамп подверг риску безопасность Соединенных Штатов и государственных учреждений», — приводит содержание документа RT. Также палата представителей считает, что глава США поставил под угрозу целостность демократической системы, а также продемонстрировал, что является угрозой национальной безопасности страны.
Демократическая партия планирует 11 января представить палате представителей основания для импичмента Трампа. Законодатели, в частности, обвиняют действующего президента США в «подстрекательстве к мятежу».
6 января в Вашингтоне сторонники американского лидера Дональда Трампа устроили беспорядки в США. Демонстранты прорвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четверо нападавших. При этом сам Трамп осудил штурм здания Конгресса, пишет телеканал 360.
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