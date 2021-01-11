В конгрессе США раскрыли, за что объявят импичмент Трампу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт The White House, флаг сша, трамп дональд
Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу Фото: The White House

Палата представителей конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Американский лидер, в частности, обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

«В тексте говорится, что Трамп подверг риску безопасность Соединенных Штатов и государственных учреждений», — приводит содержание документа RT. Также палата представителей считает, что глава США поставил под угрозу целостность демократической системы, а также продемонстрировал, что является угрозой национальной безопасности страны.

Демократическая партия планирует 11 января представить палате представителей основания для импичмента Трампа. Законодатели, в частности, обвиняют действующего президента США в «подстрекательстве к мятежу».

6 января в Вашингтоне сторонники американского лидера Дональда Трампа устроили беспорядки в США. Демонстранты прорвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четверо нападавших. При этом сам Трамп осудил штурм здания Конгресса, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...