25 января 2021

СМИ: на вакцинацию россиян от коронавируса уйдет пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация россиян при текущих темпах займет годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы при текущих темпах привить от коронавируса хотя бы половину россиян придется потратить 1923 дня. Это чуть более пяти лет, уточняют СМИ после публикации регионами РФ результатов вакцинации.

«В России в среднем вакцинирует 37 639 человек в день (0.03% от населения). При сохранении данного темпа для вакцинации 50% населения потребуется еще 1 923 дня», — сообщает telegram-канал Gogov.ru.

В Москве привиты уже 220 тысяч человек (1,74% населения региона). В Московской области чуть более 49 тысяч (0,64%). На третьем месте Санкт-Петербург, там привито 36 225 человек (0,67%). Также 18 309 и 15 000 россиян вакцинировались в Краснодарском крае (0,32%) и Свердловской области (0,35%) соответственно.

Всего в России, по данным СМИ, привились 684 306 человек — 0,47% населения. Разработчик вакцины «Спутник V» заявляет о миллионе вакцинированных, это 0,69% населения.

Таким образом, Россия сейчас на 41-46 месте среди стран по числу привитых. На первом месте Израиль — вакцину получили 44,21% граждан. Вторыми идут ОАЭ, там привили 26% населения. Третье место по числу вакцинированных у Великобритании — 10,38% населения.

Некоторые россияне не смогут привиться от COVID-19. Оказалось, что у вакцин есть срок годности, пишет телеканал 360. ВОЗ считает, что борьба с эпидемией коронавируса займет годы, уточняет «Национальная служба новостей». Тем не менее, предполагается, что к середине весны заболеваемость коронавирусом в России уменьшится в два раза.

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