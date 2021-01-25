СМИ: на вакцинацию россиян от коронавируса уйдет пять лет

Чтобы при текущих темпах привить от коронавируса хотя бы половину россиян придется потратить 1923 дня. Это чуть более пяти лет, уточняют СМИ после публикации регионами РФ результатов вакцинации.
«В России в среднем вакцинирует 37 639 человек в день (0.03% от населения). При сохранении данного темпа для вакцинации 50% населения потребуется еще 1 923 дня», — сообщает telegram-канал Gogov.ru.
В Москве привиты уже 220 тысяч человек (1,74% населения региона). В Московской области чуть более 49 тысяч (0,64%). На третьем месте Санкт-Петербург, там привито 36 225 человек (0,67%). Также 18 309 и 15 000 россиян вакцинировались в Краснодарском крае (0,32%) и Свердловской области (0,35%) соответственно.
Всего в России, по данным СМИ, привились 684 306 человек — 0,47% населения. Разработчик вакцины «Спутник V» заявляет о миллионе вакцинированных, это 0,69% населения.
Таким образом, Россия сейчас на 41-46 месте среди стран по числу привитых. На первом месте Израиль — вакцину получили 44,21% граждан. Вторыми идут ОАЭ, там привили 26% населения. Третье место по числу вакцинированных у Великобритании — 10,38% населения.
Некоторые россияне не смогут привиться от COVID-19. Оказалось, что у вакцин есть срок годности, пишет телеканал 360. ВОЗ считает, что борьба с эпидемией коронавируса займет годы, уточняет «Национальная служба новостей». Тем не менее, предполагается, что к середине весны заболеваемость коронавирусом в России уменьшится в два раза.
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