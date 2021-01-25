25 января 2021

В России заболеваемость коронавирусом снизится вдвое. Сроки

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Вакцинация от COVID-19 сейчас идет гораздо медленнее, чем распространяется инфекция Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в апреле может снизиться вдвое. Об этом рассказала эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — передает слова Тавадян РИА «Новости». Она также отметила, что вакцинация от COVID-19 сейчас идет гораздо медленнее, чем распространяется инфекция.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России во второй половине января. С поручением прививать всех россиян выступил президент России Владимир Путин. При этом решение о прививке принимают сами граждане. Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с URA.RU рассказал, что при вакцинации от COVID есть пятидневный период, когда потенциальная опасность прививки не изучена. В этот промежуток реакция организма на вакцину неизвестна, прививка может усилить действие вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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