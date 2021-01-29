Минпросвещения РФ посоветовало школам переходить на шестидневку

Школы сами примут решения о переходе на шестидневку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским школам следует задуматься о переходе на шестидневное обучение и о сокращении каникул из-за ограничительных мер, действовавших во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает вопрос о выстраивании образовательного процесса», — цитирует Кравцова ТАСС. По его словам, каждое образовательное учреждение само будет решать вводить ли шестидневное обучение и что делать с каникулами.

Ранее ряд СМИ заявлял об обязательном переходе российских школ на шестидневную систему обучения. Однако в Минпросвещения опровергли данные сведения, сообщив, что предлагаемые ведомством меры носят рекомендательный характер.

Кроме того, Сергей Кравцов оценил последствия дистанционного обучения. По его словам, коронавирусные ограничения в конечном итоге не привели к серьезным пробелам в знаниях школьников.