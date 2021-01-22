Министр просвещения РФ оценил последствия дистанционного обучения

Дистанционное образование не оказало серьезного влияния на освоение учебной программы, считает Сергей Кравцов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Перевод школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса не привел к серьезным пробелам в знаниях. В то же время Министерство просвещения России подготовило для регионов рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы образовательные программы были освоены. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«В начале этого учебного года мы провели Всероссийские проверочные работы для более 7 миллионов учеников из 37 тысяч школ. Мы хотели оценить уровень знаний и понять, какие возможные пробелы в освоении программы есть у школьников. Что мы увидели? В целом по качеству знаний ситуация неплохая: каких-то серьезных пробелов нет», — сказал министр в интервью «Российской газете».

В этом году, по его словам, большинство школ вернулось к очному обучению, но из-за продления в некоторых регионах осенних каникул министерство подготовило рекомендации по корректировке учебных планов. «Чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования. Изменение учебного плана — это должно быть решение школы, педагогического коллектива. Главный принцип: ученики должны полноценно освоить образовательные программы», — пояснил Кравцов.

18 января, как напоминает RT, Минпросвещения РФ объявило, что во всех регионах страны школы переходят с дистанционного на очное обучение. Такое решение коснулось более 97% учеников, а это это более 16,3 млн школьников.